"Вони добре захищають": у МОЗ заявили, що носіння масок може залишитися й після пандемії COVID

"Вони добре захищають": у МОЗ заявили, що носіння масок може залишитися й після пандемії COVID

Якщо коронавірус перейде в статус ендемічної хвороби, маску в замкнених приміщеннях, імовірно, можна буде не носити.

Обов'язковий масковий режим в Україні у 2022 році, навряд чи, скасують, оскільки засіб індивідуального захисту захищає навіть від звичних ГРВІ.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Мені здається, що цього не станеться. Коли ми говоримо про маску, то вона захищатиме нас навіть від звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій — грипу та всього іншого. Але за два роки життя з ковідом карантинні вимоги змінювалися. Якщо раніше були доволі жорсткі заходи абсолютно для всіх, то зараз за рахунок вакцинації ми маємо можливість створити епідемічно безпечні об’єкти", - відповів Кузін на запитання про імовірність того, що наприкінці цього року ми вже не носитимемо маски.

Водночас, він сумнівається, що маски залишаться назавжди.

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"Якщо йтиметься про ендемічність коронавірусної хвороби, то зобов’язання використовувати маску в замкнених приміщеннях можуть скасувати. Але подивімось, наприклад, на країни Азії, де (ще до пандемії) носили маски в метро чи іншому транспорті. В умовах скупчення людей вони добре захищають від вірусних інфекцій. Тому я думаю, що така загальна рекомендація залишиться, хоча вже й без якоїсь адміністративної відповідальності за її невиконання", - висловився Кузін.

Головний санлікар додав, що ВООЗ заявляють про можливість до кінця року переходу коронавірусу до ендемічної групи інфекційних хвороб, тобто до тих, які виникають на тій чи іншій територіях або у межах якогось сезонного піку, або постійно впродовж року.