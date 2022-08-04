"Вони думають, що ми злякаємося": Жданов розвіяв пихаті плани росіян щодо України

Військовий експерт Олег Жданов припускає, що Росія спробує створити ілюзію масованого наступу на всіх напрямках, аби примусити Україну капітулювати.

Водночас Жданов упевнений, що Генштаб Збройних сил України має задум щодо відбиття таких спроб наступу з боку росіян.

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

"Гуркіт буде божевільний. Вони думають, що ми злякаємося", - сказав Жданов про окупантів.

Водночас експерт засумнівався в якості підготовки російських військових, зокрема десантників, яких РФ досі вважає своїми "найбільш боєздатними частинами".

"Вони на них покладаються. Думають, що вони будуть проламувати нашу оборону. Але це вже не ті десантники, які були в лютому або березні. Особовий склад вже оновився. Ми розгромили всі десантні батальйонно-тактичні групи. Всі до єдиної. Вони всі практично на 100% оновили особовий склад. Це не ті десантники, яких готували роками, і вони вміли бігати, стрибати й таке інше. Це практично молодняк, який набрали зараз за контрактом. Підготовка у них набагато гірша", - заявив Жданов.

"Але їх зібрали, як найкращі. Тоді що говорити про підготовку решти військ?" – додав експерт.

Тому Жданов переконаний, що Росія здатна лише на створення ілюзії масштабного наступу.

Зазначимо, у Кремлі хочуть примирення і зупинення війни лише на своїх умовах. Для цього колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер буде лобіювати тему мирних переговорів в інтересах Росії.

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