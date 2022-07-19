"Вони мають заплатити за свою агресію": у Міноборони пригрозили Росії знищити її Чорноморський флот

Гаврилов наголосив: якщо Росія хоче продовжити існувати як країна, вона повинна покинути захоплений Крим.

Про це заступник міністра оборони сказв в інтерв'ю The Times.

"Вони мають заплатити за свою агресію", - заявив Гаврилов під час візиту до Британії, де триває навчання українських військових.

Заступник очільника Міноборони зазначив, що перш ніж розпочати штурм, українські військові наразі нарощують власні протикорабельні ракети і чекають на отримання зброї більшої дальності від партнерів.

Гаврилов підкреслив, що російські кораблі в Чорному морі регулярно запускають крилаті ракети по українській інфраструктурі на півдні. Такі позиції військових кораблів означають, що Україна не може експортувати зерно з портів, адже торгові судна можуть потрапити під ворожий вогонь.

"Ми отримуємо протикорабельні засоби, і рано чи пізно ми націлимося на флот. Це неминуче, тому що ми маємо гарантувати безпеку нашому народу. Ми готові атакувати їх по всьому Чорному морю, якщо ми матимемо таку можливість", - зазначив Гаврилов.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вже перекинули склади подалі від HIMARS, а також готуються до можливого отримання Україною ракет ATACMS для MLRS.

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