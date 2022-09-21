"Вони нас кидають як м'ясо, я самі з*буться": бойовик "ЛДНР" розповів, як росіяни залишають їх в боях

Бойовик з терористичної оранізації "ЛДНР" та його дружина обговорили ставлення до своїх підрозділів на фронті.

Зокрема бойовик пожалівся, що російські військові першими тікають з поля бою і залишають там підрозділи "ЛДНР".

Розмову перехопила українська розвідка, інформує ГУР Міноборони.

Зрадник, який перейшов на сторону ворога, розповідає жінці, що вони очікують контрнаступу ЗСУ на Херсонщині, під час якого росіяни першими будуть втікати з поля бою.

"Вони з*буться швидше за нас. Вони нас просто кидають як м'ясо і все", - жаліється бойовик так званої "ЛДНР".

На що його дружина каже, що знає про це і розповіла, як російські військові залишили в бою на Донеччині "поліцейських ЛДНР", а самі втекли.

"Мені Наташа розказала сьогодні. Наташа почула, як дзвонять Олегу і кажуть, що на Вугледарі прорив. Першими стоять наші мінти, другі – росіяни, а треті – чеченці. Чеченці пішли, росіяни пішли, і залишилось два взводи – 30 пацанів, мєнтів наших. Вони їх залишили. А йому кажуть, що вони їх залишили, щоб їх зараз зафігачили, а ми потім по них відпрацюємо", - розповідає жінка.

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