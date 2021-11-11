Вони не раби: на Буковині батьки відмовляються віддавати у школу 4 дітей, бо визнають лише "природний закон"

Вони не раби: на Буковині батьки відмовляються віддавати у школу 4 дітей, бо визнають лише "природний закон"

Батьки від початку навчального року відмовляються відпускати дітей у школу.

У Чернівецькій області батьки відмовляються віддавати у школу своїх 4 дітей, мотивуючи це тим, що соціум негативно на них впливає, а їхня родина веде спосіб життя, "наближений до природнього".

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Про це йдеться у рішенні Путильського районного суду Чернівецької області.

Так, батька 4 дітей з Буковини суд звинувачував у тому, що його діти не ходять у школу. Під час судового засідання чоловік пояснив, що його родина веде спосіб життя "наближений до природнього", а соціум негативно впливає на його дітей.

Як повідомляє газета "Карпати", на запитання судді, чому діти чоловіка від початку навчального року не відвідують школу, той відповів, що "вони не раби і мають повний вибір".

"Вони нікому нічого не винні", - сказав чоловік.

Дружина відповідача додала, що у 10 класі під час перерви її сина побили. На це жінка зауважила, що в "школі ніхто не відповідає за життя дітей".

Суддя наголосила, що родина все одно повинна забезпечити своїх дітей освітою. На це чоловік заявив, що він визнає лише "природний закон життя", а його діти нібито отримують "сімейну освіту"

"А це вище, ніж освіта соціальна. Я відмовився від школи. Я свідомо написав заяву – "відмовляюся від соціального навчального впливу на формування свідомості моїх дітей", - пояснив батько дітей.

Суд визнав чоловіка винним у невиконанні батьківських обов'язків та присудив 850 грн штрафу. Також багатодітний батько повинен сплатити 454 грн судового збору.

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