"Вони не відбуватимуться шляхом поступок України": Кулеба про можливість перемовин з РФ

Мирний саміт став стрибком до миру. Він створив передумови для того, щоб Росія вела переговори не мовою ультиматумів, а добросовісно. І щоб ці переговори не відбувалися шляхом поступок України.

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба

"Не буде більше такого, як раніше, коли друзі дзвонили і нам або на зустрічах казали: "Ну, будь ласка, зробіть ось це, щоб примирити Путіна, щоб він теж зробив конструктивний крок у відповідь". От ця логіка повністю відсунута", – підкреслив дипломат.

Водночас Кулеба наголосив, що слід розуміти: попереду ще дуже важкий шлях.

"Як кажуть, чим глибше в ліс, тим більше дров. І буде багато-багато ще проблемних питань, але в нас немає іншого шляху, як їх вирішити заради перемоги і заради відновлення нашої країни", – зазначив голова МЗС.

Раніше у У Швейцарії розпочався саміт формули миру президента Зеленського. Заяви Путіна точно не вплинули на рішення великої кількості країн бути присутніми на ньому і говорити про мир. В ОП оцінили можливість переговорів з РФ.

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