"Вони пішли уві сні": чоловік, який втратив дружину й 4-місячного сина в Одесі, розповів про результат експертизи

Горем вбитий чоловік зауважує, що його найближчі люди, яких забрала РФ, не мучилися.

Унаслідок атаки РФ на Одесу 2 березня Сергій втратив дружину й 4-місячного сина. Він, розповів що його рідні загинули уві сні, це встановила експертиза.

Про це пише "Думская".

Чоловік, який втратив дружину й 4-місячного сина в Одесі, розповів що його рідні загинули уві сні

"Лікарі зробили експертизу і сказали, що вони пішли уві сні. Їх знайшли поруч. Анечка як заснула, ручкою отак... І Тимофій спав – ручками вверх, як дітки зазвичай сплять. Вони були разом, це дуже швидко відбулося. Вони не мучилися. Для мене це було важливо", – сказав він.

Раніше на тлі удару РФ по Одесі Володимир Зеленський закликав світ реагувати на кожен прояв російського зла.

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