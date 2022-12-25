"Вони поневолили державу": у Полтаві обписали червоною фарбою пам’ятники радянським діячам (фото)

У Полтаві обписали червоною фарбою пам'ятники радянським генералам Миколі Ватутіну та Олексію Зигіну.

Про це інформують місцеві ЗМІ.

На пам'ятниках радянського військового діяча Миколи Ватутіна, відомого своїми кривавими операціями в часи Другої світової війни, під час яких тисячами гинули солдати, а також Олексія Зигіна, про якого склали міф, що мовляв, він звільнив Полтаву (насправді прийняти командування армією Зигін так і не зміг – він підірвався на міні на шляху з аеродрому на командний пункт) з'явилися написи червоним "Зло".

Речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб повідомив, що поліція наразі перевіряє інформацію по цих випадках.

Слід зазначити, що 23 грудня депутати Полтавської міської ради голосували за демонтаж пам’ятників радянським діячів. Але їм не вистачило голосів, щоб позбутися радянського спадку, який не лише не дає розвиватися країні, а й повертає її до минулого, проти якого зараз борються українські захисники.

"Ми маємо запитати себе, ми живемо в радянському союзі чи незалежній Україні. Історія сучасної України – аналогія з тою Україною, яка називалась УНР і зараз ми воюємо проти Росії, як в свій час УНР. В нас ідентичні паралелі з тими часами. Що Муравйов, який знищував наших хлопців в Крутах, що Ватутін, що Зигін – це окупанти, які йшли знищувати УНР. Тому жодних окупантів в місті бути не може, жодних пам’ятників їм бути не може. Це люди, які поневолили нашу державу і ми втратили сто років своєї історії", - заявив депутат Юліан Матвійчук.

Мер Полтави Олександр Мамай пояснює цю ситуацію так: "Пам’ятник Ватутіну все життя стояв у Кадетському корпусі. Потім цей пам’ятник затерли на історію. Потім ми його знайшли і поставили на розі вулиць Соборності і Ватутіна. Я особисто брав участь активну в цьому. Що стосується пам’ятника Зигіну, на сьогоднішній день із радянського союзу не залишилося жодного документу про цей пам’ятник. Тому ми не маємо права його знести. Адже спочатку на нього потрібно зробити всі документи, а потім ухвалювати рішення про знесення".

Нагадаємо, у селищі на Полтавщині знесли пам’ятник Леніну, який розташовувався на території одного із місцевих навчальних закладів.

Раніше у Полтавській області знесли пам’ятник, присвячений "борцям за владу совєтів".

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