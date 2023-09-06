"Вони потрібні, щоб горіти": Коваленко прокоментував реакцію росіян на знищення Challenger 2

Російська пропаганда вкрай захоплено відреагувала на Challenger 2. Однак це питання слід розглядати з різних ракурсів.

Про це у своєму телеграм-каналі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він навів деякі красномовні цифри. Так, з моменту початку наступу СОУ в червні, було втрачено:

Leopard 2A4 – 3 танки знищені, 4 пошкоджені;

Leopard 2A6 – 3/6;

Challenger 2 – 1.

Усього втрати західної техніки склали 7/10 або 17 одиниць.

"Але, що найголовніше, у жодному з вищезгаданих випадків екіпаж танків не загинув. Немає невразливих та незнищуваних машин у принципі. Коли в Україну прибудуть M1A1 Abrams, заздалегідь попереджаю істеричок, вони також горітимуть. Для того вони й потрібні, щоби горіти, зберігаючи життя екіпажу", – наголосив оглядач.

Втрати окупантів більш красномовні

Як відзначив Коваленко, від початку наступу ЗСУ було знищено 655 російських танків. Такого показника вдалося досягти за три місяці.

Згідно з верифікованими даними російські війська втратили з початку настання СОУ, "сучасних" (зразка 2022) танків:

Т-72Б - 2/2;

Т-72Б3 – 2/0;

Т-80БВ – 6/1;

Т-80БВМ - 2/0;

Т-90М "Прорив" – 8/5.

Разом: 20/8. І це лише верифіковані дані.

"Але знаєте, що найцікавіше? Найцікавіше, що "сучасних" російських танків у категорії "знищених" у 2 рази більше, ніж "ушкоджених", тоді як у західних ОБТ ушкоджених більше знищених. Висновки? Стійкість до пошкоджень вища, так само як і збереження життя екіпажів", – підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, британський танк Challenger 2, ймовірно, знищений в Україні, був пошкоджений міною, перш ніж його уразив російський дрон. На щастя, екіпажу вдалося врятуватися.

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