"Вони розповідали, що на території нашого села є біолабораторія”. Чому ми віримо фейкам

За недовіру до фейків відповідає кора головного мозку, але сильні емоції ослаблюють цей захист. Повідомлення, що викликають страх, лють, співчуття або огиду, запам’ятовуються краще і закривають собою інформаційні прогалини. Тому головна причина віри у фейки – банальне незнання!

“24 лютого зранку все місто прокинулося від вибухів. Близько першої години дня я виїхала з Броварів до батьків. Я розуміла, що якщо вже почалося таке повномасштабне вторгнення, то я буду з рідними, вони будуть знати, де я знаходжуся, і так само буду розуміти я, яка ситуація там відбувається”.

Вікторія Андруша виїхала до села Старий Биків, що на Чернігівщині. 27-го лютого його окупували російські війська. Від того дня на довгі півроку Вікторія втратила доступ до інформації із України: “Буквально за тиждень зв’язок вже зник повністю. До того іноді ще на подвір’ї можна було говорити по телефону, а потім все…”

Вікторія та її родина провели в інформаційному вакуумі близько місяця. Аж раптом в її дім вдерлися окупанти, провели обшук, а саму Вікторію взяли у полон і вивезли у Росію. Причин свого ув’язнення жінка не розуміє і досі.

“Нас привезли в СІЗО. Мене привели в коридор, де були інші чоловіки наші, українські полонені. Там була купа представників спецназу та працівники цього ж СІЗО. І спецназівці просто лупцювали наших чоловіків. Плюс вплив був психологічний. Вони і обзивали, і змушували фото георгіївської стрічки цілувати, і гімн Росії співати. Тобто, вони тебе лупцюють і водночас змушують співати. Я не пам’ятаю, як я дійшла до камери”, – згадує жінка.

Для Вікторії почалися страшні місяці постійних допитів: “Вони розповідали, що на території нашого села є якась там біолабораторія. Що нашим чоловікам робили якісь ін’єкції. Що ми зазомбовані. Я кажу: "Ви чуєте, що ви говорите? Ви взагалі розумієте, про що ви говорите?”

“Люди по-різному реагують на фейки, тому що зміст цих фейків може бути близьким або далеким від нас. Якщо говорити про біолабораторії, то в нас немає нічого такого, що було б пов’язано з біолабораторіями. Немає жодної згадки, жодного натяку на це, тому це сприймається як щось абсолютно абсурдне і сюрреалістичне”, – пояснює реакцію Вікторії військова психологиня Людмила Черненко.

“Звісно, бувають більш вишукані фейки, які саме б’ють по емоціях. І такі фейки важче зрозуміти, важче усвідомити, звідки вони походять, важче їх відфільтрувати та правильно зреагувати”, – зауважує член Незалежної медійної ради, юрист Ігор Розкладай.

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“Президент у розпал війни залишив країну!” “ У Європі вже втомилися від біженців!” “ Україна під час блекауту експортує електроенергію!”. Вкиди, які намагаються розхитати ситуацію всередині України, можуть влучати в ціль, адже ворог намагається вразити в найболючіші місця.

“Такі меседжі залітають саме через емоційне сприйняття. У людей з якогось актуального приводу може бути тривога, паніка, біль. Тут з’являється новина, яка йде в резонанс з цим, і люди не вчитуються, не роблять вдих-видих і розповсюждують ці фейки”, – пояснює механіку Ігор Розкладай. – Тому спрацьовують фейки, пов’язані з безпекою, з продовольством, водою, електрикою – тобто побутові, які чіпляють людей за живе”.

За недовіру до фейків відповідає кора головного мозку, але сильні емоції ослаблюють цей захист. Повідомлення, що викликають страх, лють, співчуття або огиду, запам’ятовуються краще і закривають собою інформаційні прогалини. Тому головна причина віри у фейки – банальне незнання!

“На що нас можуть підчепити? Дуже просто: розкрадання майна і ресурсів, далі – внутрішня зрада, колаборанти, бо це наші болючі теми, тому що вони дійсно є в суспільстві”, – зазначає Людмила Черненко.

Родючим грунтом для фейків є також тема меншовартості – коли ворог намагається зіграти на тому, що ми, українці, начебто гірші за інші нації.

“Наприклад, “Західною Україною Польща буде вже керувати, вони собі її забирають”. Або: “східні та південні області хочуть приєднатися до росії, там вже референдум проводять”, – чого тільки вони нам не казали, – згадує свій полон Вікторія Андруша. – Нам навіть показували відео, де видавали російські паспорти. Мені запам’яталася із сюжету того дівчина, яка говорить: “Ой, для мене це подвійне щастя, для мене це подвійна радість, бо в мене сьогодні день народження, і я отримала паспорт!”. Росіяни казали нам, що в нас це в новинах показують, а ми вирізали спеціально для вас. Видно було навіть логотип телеканалу їхнього”.

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“Такі технології, які включають в себе перегляд російського телебачення, підготовлених новин – вони всі направлені на те, щоб людина зламалася, – пояснює військова психологиня. – Зламана людина психологічно перестає чинити опір. З такою людиною потім простіше буде домовитись, вона буде легше приймати ті умови, які їй будуть насаджувати”.

Саме з такою метою російські пропагандисти та їхні прибічники “вкидають” в Україну фейки про те, що:

- Україна кинула своїх полонених напризволяще;

- в регіонах вимикають світло, щоб не вимикати в столиці;

- через вивезення українського зерна, в країні настане голод;

- Україна матиме неоплатні борги через ленд-ліз на багато поколінь вперед;

- а напад з Білорусі буде вже – ЗАВТРА!

Вся пропагандистська брехня спрямована на те, аби роз’єднати та знесилити нас. Утім, є фейки, які запускають приватні особи або шахраї, закликаючи до негайного репосту. Наприклад, про нові сигнали повітряної тривоги або дітей-сиріт з Ворохти, яких терміново треба розібрати по хатах!

Отже – перш ніж відреагувати та зробити репост:

Перевірте інформацію на офіційних ресурсах.

Зверніть увагу на стиль подачі. Якщо новина написана емоційно, з панічними нотками – швидше за все – це фейк!

Перевірте новину на помилки та русизми. Це ознака невдалого перекладу недалеких пропапагандистів.

Ніколи не поширюйте новину, якщо не впевнені у її правдивості. Ви можете стати джерелом дез-інформації.

“Якщо ти хочеш дуже офіційної інформації, то основні офіційні джерела – саме ті ресурси, на яких вона буде в першу чергу”, – акцентує юрист Ігор Розкладай.

Через 6 місяців і 4 дні у російському полоні Вікторію обміняли. Окупанти півроку годували її фейковою інформацію, але жінка не здалася. Навіть у полоні вона продовжувала вірити в Україну!

“Я була цивільною полоненою, півроку перебувала в полоні російських військових, і після всього пережитого я можу сказати, що життя триває!”, – вірить у краще Вікторія.