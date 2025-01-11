Вони рятують: у МВС розповіли, як тварини допомагають після обстрілів знаходити людей (фото)

Протягом 2024 року поліцейські за допомогою службових собак розкрили майже 400 злочинів в одноу з регіонів Украхни.

Про це повідомили у Нацполіції.

Там розповіли, що у кінологічному центрі поліції, один з яких по Україні, є в Запоріжжі, служать 42 собаки: німецькі та бельгійські вівчарки, лабрадори, ротвейлери та спанієлі.

Також стало відомо, що кінологічні пари активно залучаються до виявлення зброї, вибухівки, наркотичних речовин, а також до затримання злочинців. Собаки несуть цілодобову службу на блокпостах і беруть участь у розшуку людей під завалами на місцях ворожих ударів.

Фото / Нацполіція

Нагадаємо, ми писали про те, що, є 8 найбільш вірних порід собак, серед яких ротвейлери, чихуахуа та лабрадори. Вони відзначаються високою відданістю своїм господарям. Експерти пояснювали це генетичними факторами, адже собаки часто шукають контакт з господарями, радіють їх поверненню та охоче виконують команди. Лояльність породи залежить як від спадковості, так і від виховання.

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