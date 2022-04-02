Вони у безпеці: із екопарку «Фельдман» у Харкові евакуювали трьох тапірів

Вони у безпеці: із екопарку «Фельдман» у Харкові евакуювали трьох тапірів

Далма, Пінто та Доллі вивезені з небезпечної зони та відправлені до Полтавської області.

Із екопарку «Фельдман» у Харкові евакуювали трьох тапірів: Далму, Пінто й Долі, повідомили на сторінці зоопарку в соцмережі.

"Вони у безпеці! Після розміщеного тиждень тому відео з нашими тапірами, що залишалися на території екопарку, ми отримали велику кількість звернень від людей, які стурбовані їхньою долею", – повідомили у соцмережі.

Тож, Далма, Пінто та Доллі вивезені з небезпечної зони та відправлені до Полтавської області, де для них підготували тимчасовий будинок.

"Велике дякую нашим хоробрим волонтерам-рятувальникам, партнерам з Екопарку Ковалівка та численним нашим друзям, завдяки пожертвуванням яких ми можемо евакуювати тварин. Для нас цінне кожне життя і ми продовжимо робити все можливе для порятунку наших вихованців", – додали у зоопарку.

“Зелених коридорів” потребують не лише люди, а й тварини. Зокрема ті, які живуть у зоопарках. Що відбувається з ними зараз, у яких умовах перебувають тварини і як їх врятувати – дивіться.