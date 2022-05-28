"Вони всі його бояться": Зеленський прокоментував ймовірність зміни путінського режиму в Росії

Президент України Володимир Зеленський сумнівається, що режим Путіна може піти від влади найближчим часом.
Глава держави переконаний, що політична верхівка Росії просто боїться свого "фюрера".
Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Nieuwsuur.
"Вся ця команда працює довгі роки і я думаю, що вони зміцнені між собою і вони пов’язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами. Принаймні ми вважаємо це злочинами - те, що відбувається проти нас. Я не впевнений щодо зміни режиму Путіна просто зараз. Я думаю, що вони всі його бояться", — заявив президент.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, що згодний говорити з Путіним лише через те, що усі інші політичні фігури у Росії нічого не вирішують. За словами глави держави, він "не горить бажанням" розмовляти з Путіним про війну, однак вести переговори там більше нема з ким.
Читайте також:
- "Ми не бачилися місяцями": Зеленський розповів про розлуку з дітьми під час війни
- "Ви коли-небудь тут жили?": Зеленський емоційно відповів на запитання журналістки про корупцію в Україні
- Після повернення до кордонів 24 лютого настане час забрати Крим і Донбас - Зеленський