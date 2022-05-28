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"Вони всі його бояться": Зеленський прокоментував ймовірність зміни путінського режиму в Росії

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"Вони всі його бояться": Зеленський прокоментував ймовірність зміни путінського режиму в Росії

Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський сумнівається, що режим Путіна може піти від влади найближчим часом.

Глава держави переконаний, що політична верхівка Росії просто боїться свого "фюрера".

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Nieuwsuur.

"Вся ця команда працює довгі роки і я думаю, що вони зміцнені між собою і вони пов’язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами. Принаймні ми вважаємо це злочинами - те, що відбувається проти нас. Я не впевнений щодо зміни режиму Путіна просто зараз. Я думаю, що вони всі його бояться", — заявив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, що згодний говорити з Путіним лише через те, що усі інші політичні фігури у Росії нічого не вирішують. За словами глави держави, він "не горить бажанням" розмовляти з Путіним про війну, однак вести переговори там більше нема з ким.

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