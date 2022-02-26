"Вони вже ніколи не виростуть": Денисова розповіла про кількість загиблих дітей в Україні з моменту нападу Росії

"Вони вже ніколи не виростуть": Денисова розповіла про кількість загиблих дітей в Україні з моменту нападу Росії

В результаті російської агресії загинули троє українських дітей.

Уповноважена ВР з прав людини в Україні Людмила Денисова розповіла про трьох загиблих дітей з моменту нападу Росії на Україну.

"З вулиць населених пунктів наших міст зникли діти, не чутно їхнього сміху. Сотні родин з малечею сидять у метрополітені та бомбосховищах.

Чи думали ми, що на їхнє ще таке коротке життя випаде страшне випробування – ВІЙНА, що вони почують і побачать обстріли, руйнування та смерть своїми власними наївними очима.

У пам’яті спливають рядки вірша: «- Мама, а правда, что будет война, и я не успею вырасти?..» Роберта Рождественского.

За цю добу загинуло троє дітей. Вони вже ніколи не виростуть.

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Вбивство дітей це найстрашніший злочин, виправдання якому не буде ні на цьому, ні на тому світі!

Я мати, бабуся, українка, я залишаюсь у Києві", - написала Денисова.