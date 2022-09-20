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"Вони зараз тут нас єб*шуть, як звірів": бойовик "ДНР" розповів дружині про прорив ЗСУ на Херсонщині

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"Вони зараз тут нас єб*шуть, як звірів": бойовик "ДНР" розповів дружині про прорив ЗСУ на Херсонщині

Фото: Associated Press

Бойовик з так званої "ДНР" на Херсонському напрямку повідомив своїй дружині про прорив українських військ.

Також окупант зізнався, що відступати їм не дозволило командування.

Відповідну розмову перехопила українська розвідка, передає ГУР Міноборони.

"Прорив у нас. Тут, де я стою, просто зараз прорив. Укри тут нормально все обклали, щойно всю зону повністю накрили. Клуби диму такі стоять. Вони зараз тут нас єб*шуть, як звірів нах*й. 2-гу роту всю кинули на підсилення на Брускинське", - розповідає окупант.

Також він додав, що відступати їм не дозволено.

"Командування сказало стояти до останнього. Хто відійде – буде дезертиром", - зазначив бойовик.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3148
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