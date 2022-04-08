"Вони живуть в ілюзії": Подоляк пояснив, чому росіянам не вдасться створити нові "республіки" в Україні

"Вони живуть в ілюзії": Подоляк пояснив, чому росіянам не вдасться створити нові "республіки" в Україні

Росіяни не розуміють, що їх ненавидять, а їхні методи вже не спрацюють.

Росіяни залишилися жити в 2014 році, коли Україна опинилася у важкій ситуації, і вони отримали можливість захопити Крим і частину Донбасу, де утворилися кримінальні анклави. Але у 2022 році в Україні вже не спрацюють спроби створити так звані народні республіки.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що окупантам не вдасться на займаних територіях отримати широку підтримку таких ідей.

"Треба бути абсолютно відірваним від реального світу, щоб думати (а вони щиро так думали), що тут 80-90% будуть зустрічати їх з квітами. Вони в цій ілюзії жили і частково продовжують жити. Вони не розуміють, що їх ненавидять. Особливо їх ненавидять там, де вони перебувають, а це - південь і схід України, тому що вони там розбомбили міста", - зазначив Подоляк.

За його словами, методи, які загарбники використовували раніше на тимчасово окупованих територіях, не спрацюють зараз.

"І всі їхні спроби влаштувати якісь анклавні речі, якісь "ХНР", вони натикаються на те, що вони там знаходять два-три інтелектуальних інваліда, моральних виродка, які погоджуються на фейкові посади і щось подібне. Все це не буде працювати. Всі ці "референдуми", спроби завезти рублеву масу і так далі - це ні на що не впливатиме", - додав він.

Нагадаємо, Росія намагається створити фейкову республіку в тимчасово окупованому Херсоні. і підтасувати факти задля того, щоби замаскувати агресію та нові спроби поділити Україну. Мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв заявив, що наразі створити у регіоні псевдореспубліку неможливо. Аналогічна ситуація із впровадженням валюти окупантів.