"Воно все було у тромбах": із грудей 13-річного волинянина вийняли серце 70-річного діда

Хлопець згасав на очах батьків.

У Львівській лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Україні пересадили серце дитині – 13-річному Максимові Давидюку із села Зарудчі Любешівської громади. Донором для нього став 54-річний чоловік, який помер від інсульту.

Про це пише видання Вісник.

Як розповіла мама Максима Тетяна, майже два місяці вона безпорадно спостерігала, як день за днем згасає її єдиний син. І нічого не могла вдіяти.

“22 липня у Максима стався інсульт. Ми були приголомшені! Адже до цього він був абсолютно здоровим! Бігав, грав у футбол, плавав. У свої 13 років він вже має 182 сантиметри зросту. Ніколи ні на що не скаржився. Вже у Волинській обласній дитячій лікарні його обстежили і сказали, що має проблеми із серцем. Діагноз – кардіоміопатія”, - розповіла жінка.

Хвороба прогресувала. На початку серпня Максима виписали додому. Ще поїхали на обстеження до Києва, чекали на результати. Та хлопцеві ставало дедалі гірше. Хлопця поклали у реанімацію обласної дитячої лікарні у Луцьку.

“Я щодня туди приходила з надією, що синові стало легше, але потроху вона згасала. Лікарі сказали, що Максиму допоможе тільки пересадка серця. І тоді я подзвонила головному лікарю Львівської лікарні швидкої допомоги Олегу Самчуку. Він вислухав, попросив вислати обстеження і погодився нас прийняти. Синові ми не сказали, що йому треба нове серце. Навіть коли їхав в операційну, не знав про пересадку. Думав, що це звичайна операція”, - додала вона.

Майже два тижні Максим перебував у реанімації Львівської лікарні. Кожного дня Тетяна приходила туди і запитувала, чи є донорське серце. Жінка розуміла, що люди чекають роками, але її син стільки часу не мав.

Дзвінок, на який так чекала родина Давидюків, продзвенів несподівано увечері 20 вересня.

"Що я відчула у ту мить? Страх. Я ще не бачила людей з пересадженим серцем, не знала, що робити. Як не зробити пересадку, дитина помре. Операція – це також великий ризик. І ми на нього пішли. Тому що іншого виходу не було. Це справжнє диво, що у Максимка з донором повна сумісність. Такий випадок – один на мільйон", - додала Тетяна.

"З грудей нашого сина вийняли серце, як у сімдесятирічного діда. Воно вже все було у тромбах. Ще б кілька днів – і ми могли назавжди втратити нашого Максимка. Навіть уявити це страшно!" – каже Тетяна.

Як розповідає мама хлопця, причиною цьому могла бути генетика або ж перенесене важке інфекційне захворювання. Двоє троюрідних братів Максима померли від хвороби серця.

Давидюки поки не знають ні імені чоловіка, ні звідки він, та дуже сподіваються, що колись все ж зустрінуться з його рідними, щоб подякувати особисто.

Раніше стало відомо, що Сергій з міста Сарни став став першим реципієнтом у Рівненській області, кому успішно пересадили серце. Чоловік вже дев'ять місяців живе з новим органом.

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