"Воно ж на шашлик не підходить": у Кропивницькому з вертепу поцупили пластикових корову і ягня

"Воно ж на шашлик не підходить": у Кропивницькому з вертепу поцупили пластикових корову і ягня

Інсталяцію встановили біля міської ради.

У Кропивницькому з різдвяної інсталяції, яку облаштували перед входом до місьради, невідомі поцупили пластикових корову та ягня.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 грудня.

Трапилось це у той самий день, коли вертеп, який символізує народження Ісуса Христа, встановили і прикрасили комунальники. Зловмисників нині розшукують правоохоронці.

Чиновників зухвала крадіжка обурила. Композицію вже відновили. Втім, до завершення свят її посилено охоронятимуть. "У перший день ярмарку ягня поцупили з вертепу. Уже комусь треба... Воно ж на шашлик не підходить. Дурнем треба бути... І корову вкрали", - обурився мер міста Андрій Райкович.

У Кропивницькому з різдвяної інсталяції невідомі поцупили пластикових корову та ягня

Як повідомлялося, українці протягом наступних десяти років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня, заявив очільник Православної церкви України Епіфаній. Митрополит Київський і всієї України наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем.

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