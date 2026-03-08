«Вони дограються»: у Путіна прокоментували ситуацію довкола нафтопроводу "Дружба"

Пєсков / © Associated Press

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ситуація навколо нафтопроводу «Дружба» може мати серйозні наслідки для європейської економіки. За його словами, енергетичний тиск на Росію нібито здатен обернутися проблемами для самих країн Європи.

Про це Пєсков сказав у коментарі російському пропагандисту Павло Зарубіну, пише ТАСС.

За словами представника Кремля, події довкола постачання нафти через «Дружбу» можуть призвести до негативних економічних наслідків для держав Європейського Союзу.

«Можна сказати одне: вони дограються», — заявив Пєсков.

Він також висловив думку, що президент України Володимир Зеленський нібито з часом стане для Європи «поганим хлопчиком», коли країни ЄС відчують економічні наслідки енергетичних рішень. Тоді для європейських партнерів України, додає він, «може бути вже пізно» з огляду на можливий вплив на їхню економіку.

Раніше Угорщина висунула Україні триденний дедлайн щодо відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід Нафтопровід «Дружба». Будапешт також вимагає допустити інспекторів до станції «Броди», щоб перевірити стан інфраструктури. Про це заявив держсекретар Міненерго Угорщини Габор Чепек, додавши, що лист із вимогами вже надіслали українській стороні. Якщо Київ не виконає умов, Угорщина погрожує використати юридичні механізми ЄС і продовжити блокування фінансової допомоги Україні.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко розкритикував президента України Володимира Зеленського через ситуацію з Нафтопровід «Дружба». Він заявив, що не довіряє словам українського лідера щодо пошкодження трубопроводу. За словами Фіцо, українська сторона нібито не допустила до перевірки місця пошкодження європейців. Так, Братислава наполягає на міжнародній інспекції.