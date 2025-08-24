"Вони досі там, а мають бути тут!": звільнений цивільний емоційно про українців, яких утримує РФ

Звільнений 24 серпня цивільний

Цивільний чоловік, якого повернули у межах обміну з Росією, розповів прокоментував звільнення. Зокрема, він закликав не забувати про людей, яких ще належить визволити з полону РФ.

Кадри оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець.

Звільнений полонений висловився про повернення додому та людей, які досі перебувають у РФ

“Є багато українців, яких ще треба повернути”

Звільнений цивільний наголосив, що Україна чекає на своїх людей та повертає їх. Говорячи про це, чоловікові було складно стримати сльози. При цьому він нагадав, що ще багато українців перебувають у полоні РФ, щобільше, з 2014-2016 років, і їх важливо визволити.

«Тут чекають своїх людей. Україна повертає своїх людей додому… Але ще багатьох потрібно повернути. Є люди, які сидять у полоні з 14-го, 15-го, 16-го… І вони досі там, а мають бути тут», — сказав один із цивільних після повернення на Батьківщину.

Лубінець наголосив, що сила українців у тому, що навіть після звільнення з полону вони залишаються думками з тими, хто досі перебуває у ворожій неволі.

«Працюємо, щоб повернути всіх наших людей і щоб кожна українська родина знову була разом!», — завершив Лубінець.

Як ми писали раніше, у неділю, 24 серпня, Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими.

Так, у межах обміну додому повертаються воїни ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Наразі не повідомлялося, яка кількість українців повернулася на Батьківщину.

Зеленський наголошує, що обміни тривають. «І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися», — завершив український лідер.