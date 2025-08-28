Вони постійно катували: ексмер Херсона про полон та спроби окупантів схилити його до співпраці

Ексмер Херсона Володимир Миколаєнко / © скриншот з відео

Звільнений із російського полону колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко поділився спогадами про тортури, психологічний тиск і пропозиції очолити окупаційну адміністрацію міста.

Про це Миколаєнко розповів в інтерв’ю виданню «Мост».

За словами колишнього мера, окупанти систематично катували його, залякували розстрілом і змушували зніматися у пропагандистських відео.

«Вони постійно катували. Один день більше, другий день менше. В Херсоні я був десь 16 діб. А в Севастополь коли привезли, роздягли, питають „А що це таке“? Я кажу: „Впав, 16 днів падав“. А потім приймали через 2 дні у Воронежі, там лікар приймав, спитав: „А ти взагалі дихати можеш?“. У Воронежі також побили, але Херсон мені дуже запам’ятався. Коли я був в Севастополі, там був один хлопець із наших, лікар, я йому тихесенько підійшов і сказав, що, вибачте за подробиці, в туалет ходжу з жовчю і кров’ю. Спитав, що вони мені могли повідбивати. Він сказав, що після такого побиття немає нічого дивного», — розповів Миколаєнко.

Росіяни пропонували йому очолити місцеву адміністрацію замість зрадника Володимира Сальдо, однак він відмовився.

«Найголовнішим завданням росіян було схилити мене до співпраці. Ще Сальдо не був губернатором, вони казали мені „Можеш займати це місце“. І коли мене забирали на Севастополь, це була десь година 4-5 ранку, один із ФСБшників вийшов і каже: „Ну що, не передумав? Якщо не передумав, зараз поїдеш на Севастополь, одумаєшся там за місяць-два, визнаєш нову владу, будеш з нами співпрацювати. А ми за тиждень-другий розфігачимо ваші Сили ССО“, — розповідає далі ексмер Херсона.

Миколаєнко також згадує, що готувався навіть до ймовірних публічних акцій окупантів до 9 травня

«Боявся, чесно кажучи, що вони спровокують мене на оці виходи масові до 9 травня. Підготував собі, намагався впасти, щоб синці собі набити, але не виходило. Знайшов залізяку — думаю, поріжу собі обличчя. Але так сталося, що 2 травня нас повезли на Севастополь», — повідомив він.

Колишній мер Херсона розповів, що під час перебування в російському полоні охоронці боялися навіть показувати свої обличчя.

«От в нас прогулянковий дворик, ми вибігали туди — нас змушували натягнути футболки чи майки на голови, щоб очі були закриті. Щоб ми, не дай Бог, не побачили їхні обличчя. Це було в Росії», — пригадав Миколаєнко.

Колишній міський голова зізнався що мав можливість вийти на обмін раніше, але відмовлявся, аби за нього не віддавали одразу кількох російських військових

«Я з Денисовою списався, коли був у Херсоні. Спитав росіян чи можна написати? Вони дозволили, казали, що можливо за мене дадуть 20 їхніх хлопців. Я казав і тоді, і у Воронежі, що я категорично проти, щоб мене міняли на умовно 20 російських військових. Бо я знав, що не зможу потім дивитися в очі людям, батькам, сини яких сидять, а за якогось кренделя Миколаєнка віддали купу російських військових. Федорова викупали за 11 начебто військових. І він аж 6 днів просидів. Так, я розумію, що це дуже важко. Але я казав, що не погоджуюся і не провокуйте мене на такі заходи», — додає Миколаєнко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній військовополонений, до війни правозахисник та журналіст Максим Буткевич розповів про жахи російського полону — систематичні побиття, погрози стратою і сексуальним насильством для вибивання «зізнання».