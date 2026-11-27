Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви про можливий тиск спецслужб на Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю BBC.

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Зеленський зазначив, що антикорупційні органи мають працювати незалежно, тому президент не може втручатися в їхню діяльність або ухвалювати рішення замість них. Водночас він визнав, що питання до окремих співробітників спецслужб існують, а відповідні випадки перевіряють.

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«Передусім, вони (антикорупційні органи — ред.) є незалежними, і ви не можете цього зробити… Якщо ви (меіда — ред.) хочете це (можливий тиск СБУ на САП — ред.) розслідувати, будь ласка, розслідуйте. Є питання і до деяких представників спецслужб. І, звичайно, є прокурорські перевірки та розслідування. Деяких людей уже звільнили», — сказав президент.

Так він відреагував на слова журналістки про інтерв’ю керівника САП Олександра Клименка Українській правді. Тоді прокурор заявив про тиск на антикорупційні органи з боку спецслужб, зокрема СБУ. За його словами, Офіс президента міг би втрутитися та припинити такі дії, якби мав відповідне бажання.

Журналістка уточнила, що йдеться не просто про розбіжності між відомствами, а про заяви антикорупційних органів щодо перешкоджання їхнім розслідуванням і спроб зупинити їхню роботу.

У відповідь Зеленський заявив, що регулярно спілкується з представниками НАБУ та САП. За його словами, вони можуть приходити до нього в Офіс, коли виникає потреба в розмові. Президент також запевнив, що намагається максимально підтримувати їхню діяльність, але не має наміру порушувати закон або втручатися в роботу незалежних установ.

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«Ні. Ми часто спілкуємося з ними. Коли вони хочуть поговорити зі мною, вони приходять до мого офісу. Вони знають, що я дуже їх підтримую, намагаюся підтримувати. Але не настільки, щоб порушувати закон, адже вони є незалежними інституціями…», — наголосив глава держави.

Водночас він закликав не ототожнювати дії окремих працівників спецслужб із діяльністю всієї установи. Зеленський нагадав, що багато співробітників спецслужб загинули під час війни, захищаючи Україну.

«Але, знову ж таки, є питання і до спецслужб. Ідеться не про інституцію як таку. Давайте поважати тих сотні співробітників спецслужб, які загинули під час цієї війни… Якщо людина вчинила неправильно, її звільняють або вона постає перед судом. І ми не заплющуємо очі на такі речі. Але це не питання інституції, в якій працюють 30 тисяч людей», — заявив президент.

Раніше повідомлялося, що колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про підготовку серії нових публікацій, у яких обіцяє оприлюднити подробиці й документи щодо ймовірних корупційних зв’язків в НАБУ та САП.

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Ми раніше інформували, що під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради підозрюваний у справі «Карфаген-2» Сергій Дука знову розкритикував НАБУ.

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