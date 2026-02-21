- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 139
- Час на прочитання
- 2 хв
Вони розстрілювали Майдан: як живуть "беркутівці" в Росії — ЗМІ
Колишні бійці спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у розстрілах на Майдані, після втечі до Росії не зникли з публічного простору — багато хто з них отримав нові посади в силових структурах або охоронному бізнесі.
Після Революції гідності частина бійців так званої «Чорної роти» київського “Беркуту” залишила Україну. Деякі з них опинилися на території Російської Федерації, де згодом отримали громадянство та інтегрувалися в російські силові структури.
Про це пише “Українська правда”.
Найбільш відомий приклад — Сергій Кусюк. Після втечі він з’явився в Росії та був помічений серед силовиків, які розганяли опозиційні акції в Москві. За даними журналістських розслідувань, Кусюк став частиною російської системи силових підрозділів і публічно не приховує свого нового статусу.
Інші колишні “беркутівці” також знайшли роботу в Росії — частина з них перейшла до структур ОМОН або Росгвардії, хтось працює в приватних охоронних компаніях. Деякі, за інформацією медіа, були помічені на окупованих територіях Донбасу або в Криму.
Українське слідство заочно оголосило підозри низці ексбійців у причетності до розстрілів протестувальників у лютому 2014 року. Частина з них перебуває у міжнародному розшуку, однак їхня фактична присутність на території Росії ускладнює можливість притягнення до відповідальності.
За даними правозахисників, втеча “беркутівців” до РФ відбулася майже одразу після зміни влади в Україні. Дехто з них спершу перебував у тимчасовому статусі, але згодом легалізувався та отримав постійне місце проживання.
Розслідування журналістів показує, що ці люди не просто “зникли”, а продовжили кар’єру в системі, яка активно протистоїть протестним рухам та опозиції. Це викликає додаткові питання щодо ролі Росії у переховуванні осіб, підозрюваних у злочинах проти протестувальників.
Тим часом судові процеси в Україні щодо подій на Майдані тривають. Справи розглядаються роками, а частина фігурантів перебуває поза юрисдикцією українських правоохоронних органів.
Історія колишніх “беркутівців” — це не лише про втечу, а й про трансформацію: від українських силовиків до частини російського силового апарату. І питання відповідальності за події Майдану досі залишається відкритим.
Нагадаємо, що раніше екскомандиру севастопольського "Беркуту", який став сенатором у РФ, повідомили про підозру