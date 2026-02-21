Вони розстрілювали Майдан: як живуть "беркутівці" в Росії — ЗМІ

Беркут

Після Революції гідності частина бійців так званої «Чорної роти» київського “Беркуту” залишила Україну. Деякі з них опинилися на території Російської Федерації, де згодом отримали громадянство та інтегрувалися в російські силові структури.

Про це пише “Українська правда”.

Найбільш відомий приклад — Сергій Кусюк. Після втечі він з’явився в Росії та був помічений серед силовиків, які розганяли опозиційні акції в Москві. За даними журналістських розслідувань, Кусюк став частиною російської системи силових підрозділів і публічно не приховує свого нового статусу.

Інші колишні “беркутівці” також знайшли роботу в Росії — частина з них перейшла до структур ОМОН або Росгвардії, хтось працює в приватних охоронних компаніях. Деякі, за інформацією медіа, були помічені на окупованих територіях Донбасу або в Криму.

Українське слідство заочно оголосило підозри низці ексбійців у причетності до розстрілів протестувальників у лютому 2014 року. Частина з них перебуває у міжнародному розшуку, однак їхня фактична присутність на території Росії ускладнює можливість притягнення до відповідальності.

За даними правозахисників, втеча “беркутівців” до РФ відбулася майже одразу після зміни влади в Україні. Дехто з них спершу перебував у тимчасовому статусі, але згодом легалізувався та отримав постійне місце проживання.

Розслідування журналістів показує, що ці люди не просто “зникли”, а продовжили кар’єру в системі, яка активно протистоїть протестним рухам та опозиції. Це викликає додаткові питання щодо ролі Росії у переховуванні осіб, підозрюваних у злочинах проти протестувальників.

Тим часом судові процеси в Україні щодо подій на Майдані тривають. Справи розглядаються роками, а частина фігурантів перебуває поза юрисдикцією українських правоохоронних органів.

Історія колишніх “беркутівців” — це не лише про втечу, а й про трансформацію: від українських силовиків до частини російського силового апарату. І питання відповідальності за події Майдану досі залишається відкритим.

