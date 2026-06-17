Вони тримали небо до останнього подиху: трагічна історія екіпажу Су-24М, який зазнав катастрофи на Хмельниччині

Авіакатастрофа на Хмельниччині / © ТСН

Реклама

Трагічна подія сколихнула українську авіацію. 16 червня 2026 року, близько 19:00 під час виконання польоту згідно з бойовим розпорядженням зазнав катастрофи фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України. Авіакатастрофа сталася поблизу одного з населених пунктів Шепетівського району Хмельницької області.

ТСН.ua зібрав усі подробиці трагедії.

Унаслідок падіння літака загинув екіпаж повітряного судна — льотчик та штурман.

Реклама

За штурвалом був легендарний пілот: що відомо про загиблого майора Загорулька

Командиром екіпажу був 55-річний майор Загорулько Богдан Григорович. Він став на захист українського неба у перші дні повномасштабного вторгнення. До війни Богдан Григорович мав колосальний досвід у цивільній авіації.

Богдан Загорулько

Авіаційний експерт і журналіст Анатолій Уваренко розповів про унікальні професійні якості загиблого майора.

«Сьогодні українська авіація зазнала великої втрати. У вічний політ пішов, на мою думку, один з найкращих льотчиків-випробовувачів "Антонова" Богдан Загорулько. Він був відомим широкому загалу завдяки виконанню "бочок" на індійському Ан-32RE. Він завжди викликав у мене велику повагу, як Пілот і як Людина. Зокрема своїм шанобливим ставленням до техніків. Мав честь працювати разом. Країна повинна знати своїх Героїв!» — заявив Уваренко.

Авіакатастрофа на Хмельниччині / © Державне бюро розслідувань

Йому назавжди залишиться 23: трагічна доля молодого штурмана Богдана Бабенка

Разом із майором у кабіні Су-24М перебував штурман — старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович. Йому було лише 23 роки. Хлопець обрав професію військового ще 2019 року, задовго до початку повномасштабної фази війни, і впевнено йшов до своєї мрії тримати мирне небо.

Реклама

Богдан Бабенко

Про життєвий шлях молодого офіцера та його патріотизм розповів міський голова Богодухова Володимир Бєлий, звідки був родом загиблий штурман.

Богдан Бабенко

«Богдан був із тих, хто обирає шлях воїна не за обставинами, а за покликом серця. Ще з дитинства він вирішив, що його місія — захищати рідну землю та тримати мирне небо. Навчаючись у ліцеї №3, він упевнено йшов до своєї мрії: спочатку — військовий ліцей, а згодом закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Хлопець щиро вірив у перемогу України у війні та віддав за країну своє життя. Йому назавжди залишилося 23 роки. Немає таких слів, які могли б загоїти цю страшну рану в серцях матері та батька», — зазначив Бєлий.

Авіакатастрофа на Хмельниччині / © Офіс Генерального прокурора

Бєлий зазначив, що для батьків Богдан був єдиним сином у родині.

Про непоправну втрату та глибокий сум заявили і за місцем першої військової підготовки хлопця — у Державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою «Слобожанський», де під час навчання Богдан Бабенко був командиром 2-го відділення 2-го взводу 4-ї роти. Колектив ліцею, випускники та ліцеїсти висловили щирі співчуття рідним, близьким та побратимам воїна.

Реклама

Офіційне розслідування: ДБР вилучило «чорний ящик» та вивчає документи

За фактом падіння військового літака Су-24М працівники Державного бюро розслідувань невідкладно розпочали досудове розслідування.

У відомстві наголосили на важливості детального розслідування кожної події, пов’язаної з армією.

«Кожен випадок загибелі військовослужбовців потребує ретельного та об’єктивного з’ясування всіх обставин. Державне бюро розслідувань забезпечить всебічне та неупереджене розслідування авіакатастрофи, щоб встановити повну картину події та її причини», — заявили у пресслужбі ДБР.

Авіакатастрофа на Хмельниччині / © Офіс Генерального прокурора

На місце катастрофи одразу вирушила спеціалізована оперативно-слідча група, до складу якої увійшли фахівці Центрального апарату ДБР та Територіального управління міста Хмельницького.

Реклама

Наразі на місці падіння літака правоохоронцями вже вилучено бортовий самописець (так званий «чорний ящик»), і експерти розпочали заходи щодо його розшифрування. Окрім цього, для проведення експертиз слідчі вилучили бортовий журнал бомбардувальника Су-24М, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі, а також іншу службову і дозвільну документацію.

Авіакатастрофа на Хмельниччині / © Державне бюро розслідувань

Паралельно, за інформацією Офісу генпрокурора, призначено службове розслідування безпосередньо у військовій частині та в Командуванні Повітряних сил ЗСУ. У Міністерстві оборони України створено спеціальну комісію з розслідування авіакатастрофи.

Новини партнерів