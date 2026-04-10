Вони захочуть прийти знову: Зеленський пояснив, як назавжди відбити у РФ бажання воювати

Як захистити Україну від майбутнього нападу: що пропонує Зеленський / © Associated Press

Лише присутність іноземних військових баз на території України та кардинальне посилення протиповітряної оборони зможуть гарантувати тривалий мир і запобігти реваншу Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами, передає ТСН.ua.

На думку президента, Кремль не відмовиться від своїх планів завоювати Україну, тому захист має будуватися на трьох «китах»:

Чіткий алгоритм реакції Заходу на нову агресію РФ

«По-перше, Україні важливо розуміти, якою конкретно і як швидко буде реакція партнерів, якщо агресія з боку „рускіх“ повториться. Ми домовилися, що наша сторона запропонує своє бачення, а партнери дадуть свою відповідь на такий драфт. Важливо, щоб не було якихось слабких місць та помилок», — сказав глава держави.

Другий фактор — фінансування української армії

Третій — комплектація ППО, «як на Близькому Сході

«Ми хочемо додати в перелік зброї ті засоби ППО, які ми бачимо зараз ефективними на Близькому Сході та в Затоці, але яких у нас не було. Якщо ми говоримо про сильні гарантії безпеки, то це значить, що нам потрібні відповідні системи ППО в достатньому обсязі», — зазначив президент.

Найдієвішим стримуючим фактором Зеленський вважає розміщення на території України контингенту партнерів.

«Я не вірю, що „рускі“ не захочуть прийти знову. Але я вірю, що якщо в Україні буде стояти американська воєнна база чи спільна база Америки та Європи, то ризиків у нас буде менше, — підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський попередив, що весна-літо 2026 року будуть ключовими і надзвичайно складними для України — як на фронті, так і на дипломатичній арені.

Також він розповів, чи буде перемир’я на Великдень.