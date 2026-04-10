- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 315
- Час на прочитання
- 2 хв
Вони захочуть прийти знову: Зеленський пояснив, як назавжди відбити у РФ бажання воювати
Президент Володимир Зеленський представив стратегію «безпекового щита», який має унеможливити повторне вторгнення Росії.
Лише присутність іноземних військових баз на території України та кардинальне посилення протиповітряної оборони зможуть гарантувати тривалий мир і запобігти реваншу Росії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами, передає ТСН.ua.
На думку президента, Кремль не відмовиться від своїх планів завоювати Україну, тому захист має будуватися на трьох «китах»:
Чіткий алгоритм реакції Заходу на нову агресію РФ
«По-перше, Україні важливо розуміти, якою конкретно і як швидко буде реакція партнерів, якщо агресія з боку „рускіх“ повториться. Ми домовилися, що наша сторона запропонує своє бачення, а партнери дадуть свою відповідь на такий драфт. Важливо, щоб не було якихось слабких місць та помилок», — сказав глава держави.
Другий фактор — фінансування української армії
Третій — комплектація ППО, «як на Близькому Сході
«Ми хочемо додати в перелік зброї ті засоби ППО, які ми бачимо зараз ефективними на Близькому Сході та в Затоці, але яких у нас не було. Якщо ми говоримо про сильні гарантії безпеки, то це значить, що нам потрібні відповідні системи ППО в достатньому обсязі», — зазначив президент.
Найдієвішим стримуючим фактором Зеленський вважає розміщення на території України контингенту партнерів.
«Я не вірю, що „рускі“ не захочуть прийти знову. Але я вірю, що якщо в Україні буде стояти американська воєнна база чи спільна база Америки та Європи, то ризиків у нас буде менше, — підсумував Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський попередив, що весна-літо 2026 року будуть ключовими і надзвичайно складними для України — як на фронті, так і на дипломатичній арені.
Також він розповів, чи буде перемир’я на Великдень.