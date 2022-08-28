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Ворог активізує розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу - оперативне командування "Південь"

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Ворог активізує розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу - оперативне командування "Південь"

Фото: Associated Press

Ситуація в операційній зоні південних регіонів складна, але контрольована.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

  • Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. Не маючи успіху на суходолі, ворог активізує повітряну розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу.
  • Протягом бойового дня удари по українських позиціях вдовж лінії зіткнення нанесено ударними безпілотниками, гелікоптерними парами та з винищувача-бомбардувальника ракетою Х-59 класу «повітря-поверхня».
  • Також понад вечір з гелікоптера Мі-24 противник атакував некерованими ракетами об’єкти інфраструктури Нікополя. Зруйновано одну будівлю, без людських втрат.

Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони, наразі українські військові готуються до контрнаступу, а загарбники посилюють свої позиції, готуючись до оборони.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2512
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