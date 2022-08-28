Ворог активізує розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу - оперативне командування "Південь"

Ситуація в операційній зоні південних регіонів складна, але контрольована.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. Не маючи успіху на суходолі, ворог активізує повітряну розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу.

Протягом бойового дня удари по українських позиціях вдовж лінії зіткнення нанесено ударними безпілотниками, гелікоптерними парами та з винищувача-бомбардувальника ракетою Х-59 класу «повітря-поверхня».

Також понад вечір з гелікоптера Мі-24 противник атакував некерованими ракетами об’єкти інфраструктури Нікополя. Зруйновано одну будівлю, без людських втрат.

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Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони, наразі українські військові готуються до контрнаступу, а загарбники посилюють свої позиції, готуючись до оборони.

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