Ворог активізує розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу - оперативне командування "Південь"

Ситуація в операційній зоні південних регіонів складна, але контрольована.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
- Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. Не маючи успіху на суходолі, ворог активізує повітряну розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу.
- Протягом бойового дня удари по українських позиціях вдовж лінії зіткнення нанесено ударними безпілотниками, гелікоптерними парами та з винищувача-бомбардувальника ракетою Х-59 класу «повітря-поверхня».
- Також понад вечір з гелікоптера Мі-24 противник атакував некерованими ракетами об’єкти інфраструктури Нікополя. Зруйновано одну будівлю, без людських втрат.
Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони, наразі українські військові готуються до контрнаступу, а загарбники посилюють свої позиції, готуючись до оборони.
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