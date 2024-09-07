Ворог атакував енергетичні об'єкти у чотирьох областях: чи будуть відключення світла

У Міненергетики озвучили яка ситуація в енергосистемі.

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомили у Міненерго.

Внаслідок бойових дій в Донецькій і Сумській областях були відключені повітряні лінії. У Дніпропетровській області атака дрона на підстанцію призвела до вимкнення обладнання і знеструмлення побутових споживачів у 13 населених пунктах. Електропостачання було відновлено. Після закінчення повітряної тривоги через задимлення території підстанції також була відключена повітряна лінія, знеструмлені підстанція, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено для всіх споживачів. У Харківській області через бойові дії знеструмлювалися підстанція і побутові споживачі.

Минулої доби енергетики відновили електропостачання для 60 540 споживачів, знеструмлених через бойові дії та технологічні порушення. На ранок без електропостачання залишаються 533 населених пункти.

Експорт електроенергії наразі не відбувається і не передбачається.

У Міненерго повідомили, що сьогодні обмежень електроенергії для споживачів не передбачено. Всі зміни в енергопостачанні можна буде дізнатися на офіційних ресурсах місцевих обленерго. Також закликали українців економно використовувати електроенергію, особливо в пікові години з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк зазначив, що тривалість відключень світла взимку буде залежати від двох факторів: температурного режиму на вулиці та активності обстрілів з боку Росії.

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