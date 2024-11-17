Ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури Прикарпаття: які наслідки

На Прикарпатті теж було неспокійно. Зокрема, під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Зайнялася пожежа, рятувальники працюють над її ліквідацією.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Попередньо, обійшлось без постраждалих.

Усі відповідні служби працюють на місці. Ситуація контрольована.

В області працювала ППО. Уламками пошкоджено житловий будинок в одній з громад Прикарпаття.

"Дякуємо нашим захисникам, які стоять на захисті неба. А також всім службам, які оперативно зреагували на подолання наслідків ракетних ударів, енергетикам, які роблять усе, щоби ми були зі світлом!", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, Україна перебувала під масованим російським обстрілом. Окупанти запускали ударні дрони, крилаті й аеробалістичні ракети по України, зокрема по її енергетиці.

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