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Ворог атакував Одеську область ударними дронами: пошкоджено будівлі, але постраждалих немає

Ворог атакував Одеську область ударними дронами: пошкоджено будівлі, але постраждалих немає

На жаль, не вдалось уникнути влучань. / Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

Вночі ворог знов підступно атакував ударними дронами типу "Shahed-131/136".

Повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи  роботу ППО.

Про це заявив у соціальних мережах речник Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук. 

18 баражуючих снарядів були збиті.

На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкта. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення. 

Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами.

За попередніми даними постраждалих немає. 

Раніше на тлі удару РФ по Одесі Володимир Зеленський закликав світ реагувати на кожен прояв російського зла.

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