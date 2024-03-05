Ворог атакував Одеську область ударними дронами: пошкоджено будівлі, але постраждалих немає

Повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО.

Про це заявив у соціальних мережах речник Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

18 баражуючих снарядів були збиті.

На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкта. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення.

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Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами.

За попередніми даними постраждалих немає.

Раніше на тлі удару РФ по Одесі Володимир Зеленський закликав світ реагувати на кожен прояв російського зла.

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