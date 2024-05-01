Ворог атакував Одесу балістичними ракетами: загинуло троє осіб, ще троє поранені

Ворог атакував Одесу балістичними ракетами.

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соціальних мережах.

На жаль, внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Є пошкодження цивільної інфраструктури.

"Вкотре дуже прошу всіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих", - йдеться у повідомленні представника влади.

За інформацією моніторингових каналів, загинули двоє підлітків, які бігли до укриття, а також - працівник поліції. Ймовірно, що підлітки загинули від удару касетною частиною ракети. Інформація перевіряється та уточнюється.

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Нагадаємо, армія РФ 29 квітня завдала ракетного удару по Одесі. Після вибуху загорілась будівля, відома в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера".

Станом на ранок 30 квітня відомо про п’ятьох жертв та десятки постраждалих. У ЗМІ писали, що серед поранених був екснардеп Сергій Ківалов.

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