Ворог атакував Одесу балістичними ракетами: загинуло троє осіб, ще троє поранені

Росіяни продовжують знищувати мирні українські міста.
Ворог атакував Одесу балістичними ракетами.
Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соціальних мережах.
На жаль, внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені.
Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Є пошкодження цивільної інфраструктури.
"Вкотре дуже прошу всіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих", - йдеться у повідомленні представника влади.
За інформацією моніторингових каналів, загинули двоє підлітків, які бігли до укриття, а також - працівник поліції. Ймовірно, що підлітки загинули від удару касетною частиною ракети. Інформація перевіряється та уточнюється.
Нагадаємо, армія РФ 29 квітня завдала ракетного удару по Одесі. Після вибуху загорілась будівля, відома в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера".
Станом на ранок 30 квітня відомо про п’ятьох жертв та десятки постраждалих. У ЗМІ писали, що серед поранених був екснардеп Сергій Ківалов.