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Ворог атакував Одесу балістичними ракетами: загинуло троє осіб, ще троє поранені

Ворог атакував Одесу балістичними ракетами: загинуло троє осіб, ще троє поранені

Одеситів закликали оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги

Росіяни продовжують знищувати мирні українські міста.

 Ворог атакував Одесу балістичними ракетами

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соціальних мережах.

На жаль, внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. 

Є пошкодження цивільної інфраструктури.

"Вкотре дуже прошу всіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих", - йдеться у повідомленні представника влади. 

За інформацією моніторингових каналів, загинули двоє підлітків, які бігли до укриття, а також - працівник поліції. Ймовірно, що підлітки загинули від удару касетною частиною ракети. Інформація перевіряється та уточнюється. 

Нагадаємо, армія РФ 29 квітня завдала ракетного удару по Одесі. Після вибуху загорілась будівля, відома в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера". 

Станом на ранок 30 квітня відомо про п’ятьох жертв та десятки постраждалих. У ЗМІ писали, що серед поранених був екснардеп Сергій Ківалов.

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