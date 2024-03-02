Ворог атакував Одесу ударними дронами: семеро постраждалих та пошкоджені багатоповерхівки

В Одесі є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки через російську атаку ударними дронами.

Про це повідомляють представники влади, зокрема, про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нині відомо про чотирьох постраждалих, серед яких одна дитина. Інформація уточнюється.

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На місці працюють усі відповідні служби.

Оновлено станом на 02:11 2 березня 2024 року.

Внаслідок російської дронової атаки по Одесі вже відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них одна дитина. Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 3-річний малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів.

Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості.

На місці продовжують працювати спеціалісти. Розбираються завали, під ними можуть перебувати люди.

Нагадаємо, що раніше окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову.

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