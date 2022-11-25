Ворог атакував передмістя Запоріжжя: ракети влучили поруч з лікарнею

Російські окупанти знову напали на український форпост на півдні країни.
Підступний ворог вкотре атакував передмістя Запоріжжя.
Про це у повідомленні у Telegram-каналі заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Згідно з його повідомленням, на цей раз ракети влучили поруч із лікарнею. На щастя, люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю, - десятки зруйнованих вікон.
«Що поробиш - тварюки! Все відбудуємо та зробимо краще! Головне - бережіть себе та своїх близьких!», - йдеться в його інформаційному повідомленні.
Нагадаємо, що на околицях Запоріжжя під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
А раніше через обстріл Запоріжжя частина міста залишилася без тепла. Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту. Також обстрілами пошкоджено кілька житлових будинків.
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