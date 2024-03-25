Ворог атакував ударними безпілотниками з півдня: перебувайте в укриттях

У ніч проти 24 березня 2024 року Україну почали атакувати російські безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху північно-західний (Одеса).

Декілька груп ударних ворожих БпЛА на півдні Миколаївської області, вектор руху північний.

У південних українських областях оголошена повітряна тривога.

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях.

"Мопеди летять низько. Не перебувайте поблизу вікон", - попереджують моніторингові канали.

Потурбуйтеся про заряджені пристрої.

Нагадаємо, за попередніми підрахунками, останні російські атаки завдали збитків державній компанії “Укренерго” щонайменше на 90-100 млн євро. Ці підрахунки стосуються виключно високовольтного обладнання.

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