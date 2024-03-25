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Ворог атакував ударними безпілотниками з півдня: перебувайте в укриттях

Ворог атакував ударними безпілотниками з півдня: перебувайте в укриттях

Перебувайте у безпечних місцях під час атаки ворожих дронів / Фото: ТСН.ua

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 24 березня 2024 року Україну почали атакувати російські безпілотники. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

  • Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху північно-західний (Одеса).
  • Декілька груп ударних ворожих БпЛА на півдні Миколаївської області, вектор руху північний.

У південних українських областях оголошена повітряна тривога. 

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях. 

"Мопеди летять низько. Не перебувайте поблизу вікон", - попереджують моніторингові канали. 

Потурбуйтеся про заряджені пристрої.

Нагадаємо, за попередніми підрахунками, останні російські атаки завдали збитків державній компанії “Укренерго” щонайменше на 90-100 млн євро. Ці підрахунки стосуються виключно високовольтного обладнання.

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