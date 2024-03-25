Ворог атакував ударними безпілотниками з півдня: перебувайте в укриттях

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 24 березня 2024 року Україну почали атакувати російські безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
- Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху північно-західний (Одеса).
- Декілька груп ударних ворожих БпЛА на півдні Миколаївської області, вектор руху північний.
У південних українських областях оголошена повітряна тривога.
Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях.
"Мопеди летять низько. Не перебувайте поблизу вікон", - попереджують моніторингові канали.
Потурбуйтеся про заряджені пристрої.
Нагадаємо, за попередніми підрахунками, останні російські атаки завдали збитків державній компанії “Укренерго” щонайменше на 90-100 млн євро. Ці підрахунки стосуються виключно високовольтного обладнання.
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