Ворог атакував Україну балістикою та безпілотниками: де пролунали вибухи

В Україні знову була тривожна ніч.

У ніч проти 20 серпня 2024 року ворог випустив по Україні ракети та безпілотники.

За інформацією моніторингових каналів вибухи прозвучали:

Вiнничина;

Світловодськ/Кременчук;

Тульчин/р-н (Вiнничина);

Сyми/р-н;

Павлоград;

Покровськ/р-н,Донеччина;

Xмельниччинa;

Kиївщина,Тернопільщина;

Шепетівка (Хмельниччина).

Під ранок вибухи пролунали на Київщині.

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"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

По Київщині, попередньо, було застосовано крилаті ракети Іскандер-К.

Очікуємо офіційної інформації - про це заявили моніторингові канали.

Нагадаємо, що у Тернополі чути горілим після відбою повітряної тривоги: містян просять зачинити вікна.

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