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Ворог атакував Україну балістикою та безпілотниками: де пролунали вибухи

Ворог атакував Україну балістикою та безпілотниками: де пролунали вибухи

Вночі було гучно у кількох регіонах країни.

В Україні знову була тривожна ніч.

У ніч проти 20 серпня 2024 року ворог випустив по Україні ракети та безпілотники.

За інформацією моніторингових каналів вибухи прозвучали:

  •  Вiнничина;

  • Світловодськ/Кременчук;

  • Тульчин/р-н (Вiнничина);

  • Сyми/р-н;

  • Павлоград;

  • Покровськ/р-н,Донеччина;

  • Xмельниччинa;

  • Kиївщина,Тернопільщина;

  • Шепетівка (Хмельниччина).

Під ранок вибухи пролунали на Київщині.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА. 

По Київщині, попередньо, було застосовано крилаті ракети Іскандер-К.

Очікуємо офіційної інформації - про це заявили моніторингові канали. 

Нагадаємо, що у Тернополі чути горілим після відбою повітряної тривоги: містян просять зачинити вікна

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