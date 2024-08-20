Ворог атакував Україну балістикою та безпілотниками: де пролунали вибухи

В Україні знову була тривожна ніч.
У ніч проти 20 серпня 2024 року ворог випустив по Україні ракети та безпілотники.
За інформацією моніторингових каналів вибухи прозвучали:
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Вiнничина;
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Світловодськ/Кременчук;
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Тульчин/р-н (Вiнничина);
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Сyми/р-н;
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Павлоград;
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Покровськ/р-н,Донеччина;
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Kиївщина,Тернопільщина;
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Шепетівка (Хмельниччина).
Під ранок вибухи пролунали на Київщині.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
По Київщині, попередньо, було застосовано крилаті ракети Іскандер-К.
Очікуємо офіційної інформації - про це заявили моніторингові канали.
Нагадаємо, що у Тернополі чути горілим після відбою повітряної тривоги: містян просять зачинити вікна.
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