Ворог атакував Україну безпілотниками і ракетами: де пролунали вибухи

На українців чекала чергова неспокійна ніч.
У ніч на 30 вересня 2024 року ворог атакував Україну польотами безпілотників та ракет.
Дрони докучали киянам і кружляли значний відрізок ночі довкола столиці держави.
Також протягом ночі працювали сили ППО, які відбивали атаку Росії, тому у низці українських міст та територій було чути вибухи:
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Черкaщина;
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Берислав/р-н (Херсонщина);
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Черкаси/р-н;
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Kиївщина;
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Вiнничина;
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Сміла (Черкaщина);
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Біла Церква/р-н (Kиївщина);
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Kиїв/передмістя;
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Бровари/Kиїв;
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Житомирщинa;
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Дніпро.
Нагадаємо, що раніше на Київщині прозвучала серія вибухів.
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