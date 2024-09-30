Ворог атакував Україну безпілотниками і ракетами: де пролунали вибухи

У ніч на 30 вересня 2024 року ворог атакував Україну польотами безпілотників та ракет.

Дрони докучали киянам і кружляли значний відрізок ночі довкола столиці держави.

Також протягом ночі працювали сили ППО, які відбивали атаку Росії, тому у низці українських міст та територій було чути вибухи:

Черкaщина;

Берислав/р-н (Херсонщина);

Кривий Ріг ;

Черкаси/р-н;

Kиївщина;

Вiнничина;

Сміла (Черкaщина);

Біла Церква/р-н (Kиївщина);

Kиїв/передмістя;

Бровари/Kиїв;

Житомирщинa;

Дніпро.

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Нагадаємо, що раніше на Київщині прозвучала серія вибухів.

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