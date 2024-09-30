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Ворог атакував Україну безпілотниками і ракетами: де пролунали вибухи

Ворог атакував Україну безпілотниками і ракетами: де пролунали вибухи

Ворог атакував Україною дронами / Фото: ТСН.ua

На українців чекала чергова неспокійна ніч.

У ніч на 30 вересня 2024 року ворог атакував Україну польотами безпілотників та ракет. 

Дрони докучали киянам і кружляли значний відрізок ночі довкола столиці держави.

Також протягом ночі працювали сили ППО, які відбивали атаку Росії, тому у низці українських міст та територій було чути вибухи:

  • Черкaщина;

  • Берислав/р-н (Херсонщина);

  • Кривий Ріг;

  • Черкаси/р-н;

  • Kиївщина;

  • Вiнничина;

  • Сміла (Черкaщина);

  • Біла Церква/р-н (Kиївщина);

  • Kиїв/передмістя;

  • Бровари/Kиїв;

  • Житомирщинa;

  • Дніпро. 

Нагадаємо, що раніше на Київщині прозвучала серія вибухів

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