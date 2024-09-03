Ворог атакував Україну безпілотниками: названа траєкторія руху

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 3 вересня 2024 року ворог знову атакував Україну безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
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групи "Шахедів" спостерігається в Харківській, Сумській та Чернігівській областях рухаються у західному напрямку.
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Чернігів - в районі міста ворожий БпЛА.
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"Шахеди" на Херсонщині – у напрямку Миколаївщини.
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Київщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з півночі.
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Черкаська область - група ударних БпЛА з Полтавщини у вашому напрямку.
У багатьох містах пролунали вибухи.
Потурбуйтеся про власну безпеку.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 2 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО
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