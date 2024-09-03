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Ворог атакував Україну безпілотниками: названа траєкторія руху

Ворог атакував Україну безпілотниками: названа траєкторія руху

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 3 вересня 2024 року ворог знову атакував Україну безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

  •  групи "Шахедів" спостерігається в Харківській, Сумській та Чернігівській областях рухаються у західному напрямку.

  • Чернігів - в районі міста ворожий БпЛА.

  • "Шахеди" на Херсонщині – у напрямку Миколаївщини.

  • Київщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з півночі.

  • Черкаська область - група ударних БпЛА з Полтавщини у вашому напрямку. 

У багатьох містах пролунали вибухи.

Потурбуйтеся про власну безпеку. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 2 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

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