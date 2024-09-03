Ворог атакував Україну безпілотниками: названа траєкторія руху

У ніч проти 3 вересня 2024 року ворог знову атакував Україну безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

групи "Шахедів" спостерігається в Харківській, Сумській та Чернігівській областях рухаються у західному напрямку.

Чернігів - в районі міста ворожий БпЛА.

"Шахеди" на Херсонщині – у напрямку Миколаївщини.

Київщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з півночі.

Черкаська область - група ударних БпЛА з Полтавщини у вашому напрямку.

У багатьох містах пролунали вибухи.

Потурбуйтеся про власну безпеку.

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