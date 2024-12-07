Ворог атакував Україну безпілотниками: названо напрямок руху

Стало відомо, куди рухаються ворожі дрони.
У ніч проти 7 грудня 2024 року росіяни знову атакували Україну ударними дронами.
Про це інформують Повітряні Сили України у повідомленні у соціальних мережах.
Зокрема:
- "Шахеди" на межі Полтавщини та Сумщини - курсом на південь;
- "шахеди" з Черкащини - на Київщину та Вінниччину;
- група "шахедів" на півдні Вінниччини, рухається уздовж кордону з Молдовою - на захід.
Нагадаємо, що раніше під час російської армії по місту Запоріжжю станом на 21:00 загинуло 10 людей, а ще 20 було поранено.
Нагадаємо, 6 грудня російська терористична армія завдала удару по Запоріжжю, влучивши у станцію техобслуговування автотранспорту.
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