Ворог атакував Україну безпілотниками: названо напрямок руху

У ніч проти 7 грудня 2024 року росіяни знову атакували Україну ударними дронами.

Про це інформують Повітряні Сили України у повідомленні у соціальних мережах.

Зокрема:

"Шахеди" на межі Полтавщини та Сумщини - курсом на південь;

"шахеди" з Черкащини - на Київщину та Вінниччину;

група "шахедів" на півдні Вінниччини, рухається уздовж кордону з Молдовою - на захід.

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Нагадаємо, що раніше під час російської армії по місту Запоріжжю станом на 21:00 загинуло 10 людей, а ще 20 було поранено.

Нагадаємо, 6 грудня російська терористична армія завдала удару по Запоріжжю, влучивши у станцію техобслуговування автотранспорту.

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