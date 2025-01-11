Ворог атакував Україну безпілотниками: озвучена траєкторія руху

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 11 січня 2024 року у повітрі кружляли ворожі безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

ударний БпЛА на півночі Київщини - курс на південний захід.

БпЛА на Черкащині - напрямок на Полтавщину.

Ударні БпЛА на Полтавщині - курс західний.

Ударні БпЛА на сході Черкащини - курс на південний захід.

БпЛА на сході Миколаївщини - напрямок на захід.

БпЛА на Харківщині - напрямок на південний схід.

БпЛА на Дніпропетровщині - напрямок на Харківщину.

Нагадаємо, що Крим опинився під атакою безпілотників, у повітря злетіли російські винищувачі.

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