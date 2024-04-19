Ворог атакував Україну ракетами: оголошена масштабна повітряна тривога

Почервоніла майже вся Україна.

У ніч проти 19 квітня 2024 року ворог запустив низку ракет, ймовірно, з півдня.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Наразі ракети постійно змінюють курс, маневруючи Україною.

Моніторингові канали інформують:

крилаті ракети (ймовірно з 2 бортів Ту-95мс) у бік Черкаської області;

2 борти ТУ-22М3 біля Севастополя - можуть бути пуски;

мопеди в Полтавській та Харківській областях.

На всій території країни оголошена повітряна тривога.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що ворог підняв у повітря Ту-95МС.

Наразі в частині України оголошена повітряна тривога, проте через загрозу ворожих безпілотників.

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