Ворог атакував Україну ракетами: оголошена масштабна повітряна тривога

Почервоніла майже вся Україна.
У ніч проти 19 квітня 2024 року ворог запустив низку ракет, ймовірно, з півдня.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
Наразі ракети постійно змінюють курс, маневруючи Україною.
Моніторингові канали інформують:
- крилаті ракети (ймовірно з 2 бортів Ту-95мс) у бік Черкаської області;
- 2 борти ТУ-22М3 біля Севастополя - можуть бути пуски;
- мопеди в Полтавській та Харківській областях.
На всій території країни оголошена повітряна тривога.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, що ворог підняв у повітря Ту-95МС.
Наразі в частині України оголошена повітряна тривога, проте через загрозу ворожих безпілотників.
Читайте також: