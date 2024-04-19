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Ворог атакував Україну ракетами: оголошена масштабна повітряна тривога

Ворог атакував Україну ракетами: оголошена масштабна повітряна тривога

Всю Україну охопила повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Почервоніла майже вся Україна.

У ніч проти 19 квітня 2024 року ворог запустив низку ракет, ймовірно, з півдня. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ. 

Наразі ракети постійно змінюють курс, маневруючи Україною. 

Моніторингові канали інформують: 

  • крилаті ракети (ймовірно з 2 бортів Ту-95мс) у бік Черкаської області;
  • 2 борти ТУ-22М3 біля Севастополя - можуть бути пуски;
  • мопеди в Полтавській та Харківській областях. 

На всій території країни оголошена повітряна тривога. 

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

Нагадаємо, що ворог підняв у повітря Ту-95МС

Наразі в частині України оголошена повітряна тривога, проте через загрозу ворожих безпілотників. 

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