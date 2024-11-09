Ворог атакував Україну: у Харкові пролунали вибухи, а до Львівщини наближаються безпілотники

У ніч проти 9 листопада ворог вкотре атакував Україну.

Зокрема, у Харкові пролунали вибухи.

"Можливі повторні пуски КАБів. Будьте обережні", - попередив містян очільник Харкова Ігор Терехов.

Тим часом повітряну тривогу на Львівщині оголосили через те, що у повітряному просторі сусідніх областей зафіксували ворожі ударні безпілотники.

"Наразі найближчий до нас "шахед" перебуває на Тернопільщині, - про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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