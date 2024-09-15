Ворог атакував Україну з півночі: куди рухаються безпілотники

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нова група ударних БпЛА з Бєлгородської області залетіла на територію України через Харківщину курсом на південь.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Ще нова група ударних БпЛА на сході Сумщини, курс на захід;

БпЛА у центральній частині Полтавщини курс на захід.

"Група ударних ворожих БпЛА з Херсощини на Миколаївщину, курс північно-західний. Ударні БпЛА на півночі Сумщини змінили курс і рухаються у північно-східному напрямку", - читаємо у повідомленні.

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Нагадаємо, станом на ранок 14 вересня 2024 року ЗСУ знищили 632 630 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових.

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