Ворог атакував Україну з півночі: куди рухаються безпілотники

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Нова група ударних БпЛА з Бєлгородської області залетіла на територію України через Харківщину курсом на південь.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
- Ще нова група ударних БпЛА на сході Сумщини, курс на захід;
- БпЛА у центральній частині Полтавщини курс на захід.
"Група ударних ворожих БпЛА з Херсощини на Миколаївщину, курс північно-західний. Ударні БпЛА на півночі Сумщини змінили курс і рухаються у північно-східному напрямку", - читаємо у повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 14 вересня 2024 року ЗСУ знищили 632 630 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових.
Читайте також:
- "Київ – відставити": полонений окупант визнав провал армії РФ в Україні (відео)
- Розвідники знищили у Чорному морі ворожий Су-30СМ: як це вплинуло на ситуацію в небі
- Потужне досягнення: 46 бригада встановила рекорд зі знищення ворожої техніки (відео)