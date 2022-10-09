Ворог атакував Запоріжжя майже десятком ракет: наслідки встановлюються

У ніч на 9 жовтня 2022 року у Запоріжжі відбувся майже десяток нових приходів ракет.

Про це у Facebook повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Наслідки встановлюються.

«Бережіть себе та своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпеки».

Близько третьої години ночі повітряна тривога у Запоріжжі була скасована.

За попередньою непідтвердженою інформацією, у деяких місцях "прильотів" розпочалися потужні пожежі.

Обстріли Запоріжжя

Останнім часом ціллю для ворожих ударів стало Запоріжжя, яке обстрілюють з ракет та атакують за допомогою дронів-камікадзе. Ворог цілиться по інфраструктурі міста та житлових будинках. Внаслідок російських обстрілів окупантами Запоріжжя у місті виникають пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки, гинуть люди.

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