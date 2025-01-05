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Ворог атакує Україну новою когортою безпілотників: названо напрямок руху

Ворог атакує Україну новою когортою безпілотників: названо напрямок руху

Потурбуйтеся про свою безпеку / Фото: ТСН.ua

До закінчення відбою - перебувайте в укриттях.

У ніч на 5 січня 2025 року росіяни атакували українські міста та території за допомогою ударних безпілотників. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА в центрі Чернігівщини, курс - східний;
  • БпЛА в центрі Житомирщини, курс - західний/південно-західний;
  •  БпЛА на північному заході Полтавщини, курс - південно-західний.

Подекуди лунають вибухи. 

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