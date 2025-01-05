Ворог атакує Україну новою когортою безпілотників: названо напрямок руху

До закінчення відбою - перебувайте в укриттях.
У ніч на 5 січня 2025 року росіяни атакували українські міста та території за допомогою ударних безпілотників.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА в центрі Чернігівщини, курс - східний;
- БпЛА в центрі Житомирщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на північному заході Полтавщини, курс - південно-західний.
Подекуди лунають вибухи.
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