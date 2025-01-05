Ворог атакує Україну новою когортою безпілотників: названо напрямок руху

До закінчення відбою - перебувайте в укриттях.

У ніч на 5 січня 2025 року росіяни атакували українські міста та території за допомогою ударних безпілотників.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА в центрі Чернігівщини, курс - східний;

БпЛА в центрі Житомирщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на північному заході Полтавщини, курс - південно-західний.

Подекуди лунають вибухи.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.