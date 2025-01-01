Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: названо траєкторію руху

У ніч проти 1 січня 2024 року ворог запустив в українських повітряний простір ударні безпілотники.

Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах повідомили про рух ворожих безпілотників.

Рух ударних БпЛА:

БпЛА з Харківщини на Полтавщину, курс - південно-західний у напрямку м. Полтава.

БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний.

БпЛА на Полтавщині в районі Лубен, курс - південно-західний.

нові БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини, курс - південно-західний.

"Черкаська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, після 19:00 29 грудня росіяни атакували безпілотниками. Ворог запустив перші групи дронів по Україні.

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