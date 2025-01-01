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Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: названо траєкторію руху

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: названо траєкторію руху

Ворог продовжує атакувати. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Росіяни традиційно запустили ворожі дрони.

У ніч проти 1 січня 2024 року ворог запустив в українських повітряний простір ударні безпілотники. 

Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах повідомили про рух ворожих безпілотників. 

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА з Харківщини на Полтавщину, курс - південно-західний у напрямку м. Полтава.
  • БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний.
  • БпЛА на Полтавщині в районі Лубен, курс - південно-західний.
  • нові БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини, курс - південно-західний.

"Черкаська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, після 19:00 29 грудня росіяни атакували безпілотниками. Ворог запустив перші групи дронів по Україні.

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