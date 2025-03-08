Ворог атакує Україну ударними БпЛА: куди летять ворожі цілі

Україну в ніч проти 8 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

БпЛА по всій території Полтавської області рухаються у напрямку Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей;

БпЛА у південно-західній частині Сумщини тримають курс на Полтавщину та Чернігівщину;

БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс західний та південно-західний.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині ворог знищив енергетичні та газовий об’єкти.

Ми раніше інформували, що вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи.

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