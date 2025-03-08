Ворог атакує Україну ударними БпЛА: куди летять ворожі цілі

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 8 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
- БпЛА по всій території Полтавської області рухаються у напрямку Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей;
- БпЛА у південно-західній частині Сумщини тримають курс на Полтавщину та Чернігівщину;
- БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс західний та південно-західний.
Раніше повідомлялося, що на Сумщині ворог знищив енергетичні та газовий об’єкти.
Ми раніше інформували, що вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи.
Читайте також:
- РФ масовано вдарила ракетами і "Шахедами": все, що відомо про вибухи, "прильоти" і наслідки
- Показали наслідки ворожої атаки на Одещину: є поранені
- РФ атакувала Україну різними типами ракет: скільки цілей збила ППО і куди цілився ворог