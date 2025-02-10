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Ворог атакує Україну ударними дронами: озвучено напрямок руху та місця вибухів

Ворог атакує Україну ударними дронами: озвучено напрямок руху та місця вибухів

Росіяни знову атакували українців ударними дронами. / Фото: ТСН.ua

Росіяни продовжують свої атаки "Шахедами".

У ніч проти 10 лютого 2025 року росіяни випустили проти України значну кількість ударних безпілотників

Через це у низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на Миколаївщині та Кіровоградщині! Курсом північно-західним.
  • БпЛА на Полтавщині. Курсом на північ та південь.
  • БпЛА на Сумщині та Чернігівщині. Південно-західним курсом. 
  • БпЛА на Одещині. Курсом на захід.
  • "Шахеди" на  Київщині. Курс на захід, наближаються до межі Житомирщини.

Також, як повідомляють моніторингові канали, вибухи пролунали:

  • Суми/р-н;

  • Вознесенськ, Миколаївщина;

  • Миргород (Полтaвщина). 

Нагадаємо, вдень російська ракета вдарила по одній з промислових зон Сум. За попередніми даними, постраждалих немає.

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