Ворог атакує Україну ударними дронами: озвучено напрямок руху та місця вибухів

Росіяни продовжують свої атаки "Шахедами".
У ніч проти 10 лютого 2025 року росіяни випустили проти України значну кількість ударних безпілотників.
Через це у низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА на Миколаївщині та Кіровоградщині! Курсом північно-західним.
- БпЛА на Полтавщині. Курсом на північ та південь.
- БпЛА на Сумщині та Чернігівщині. Південно-західним курсом.
- БпЛА на Одещині. Курсом на захід.
- "Шахеди" на Київщині. Курс на захід, наближаються до межі Житомирщини.
Також, як повідомляють моніторингові канали, вибухи пролунали:
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Суми/р-н;
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Вознесенськ, Миколаївщина;
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Миргород (Полтaвщина).
Нагадаємо, вдень російська ракета вдарила по одній з промислових зон Сум. За попередніми даними, постраждалих немає.
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