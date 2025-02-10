Ворог атакує Україну ударними дронами: озвучено напрямок руху та місця вибухів

У ніч проти 10 лютого 2025 року росіяни випустили проти України значну кількість ударних безпілотників.

Через це у низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Рух ударних БпЛА:

БпЛА на Миколаївщині та Кіровоградщині! Курсом північно-західним.

БпЛА на Полтавщині. Курсом на північ та південь.

БпЛА на Сумщині та Чернігівщині. Південно-західним курсом.

БпЛА на Одещині. Курсом на захід.

"Шахеди" на Київщині. Курс на захід, наближаються до межі Житомирщини.

Також, як повідомляють моніторингові канали, вибухи пролунали:

Суми/р-н;

Вознесенськ, Миколаївщина;

Миргород (Полтaвщина).

Нагадаємо, вдень російська ракета вдарила по одній з промислових зон Сум. За попередніми даними, постраждалих немає.

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