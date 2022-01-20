"Потім до України": розслідувачі встановили маршрут і місце призначення військових Росії

"Потім до України": розслідувачі встановили маршрут і місце призначення військових Росії

За їхніми даними, можливий напад РФ в Україну може статися у січні-лютому.

Збройні сили РФ, які перекидаються залізницею з регіонів Сибіру та Далекого Сходу на захід, перебувають вже за 40 км від Чернігівської області та за 90 км від Київщини.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Радіо Свобода і CIT.

У розслідуванні журналісти поспілкувалися у соцмережах з родичами військових, яких нібито відправляють на навчання до Білорусі. Радіо Свобода та незалежні дослідники Conflict Intelligence Team зіставили дані з коментарів та відомості, отримані з листування з їхніми авторами, з іншими свідченнями надсилання російських військових підрозділів, знайдених раніше у відкритих джерелах.

Журналісти-розслідувачі встановили, що тільки частина військ й техніки Росії, які прибувають на навчання у Білорусь, курсують на вказані полігони, інша зупинилась поблизу українсько-російського кордону. За їхніми даними, можливий напад РФ на Україну може статися у січні-лютому.

Куди "їдуть російські військові"

Рідні та самі військові у коментарях самі публікували, куди саме прямують. Зокрема повідомили, що:

"у відрядження";

"на навчання".

"в Білорусь";

"в Україну";

"на український кордон".

Які російські військові підрозділи прямують до України

Розслідувачі дізналися про відправку "на захід" військових:

5-ї окремої танкової бригади,

64-ї мотострілецької бригади,

14-ї окремої гвардійської інженерної бригади,

114-й гвардійського мотострілецького полку, дислокованого в Уссурійську та членів військової поліції, спецназ.

Тихоокеанський флот ВМФ Росії залучив 155-ту окрему бригаду морської піхоти до перекидання зі сходу на захід.

Щодо перекидання авіації із Далекого Сходу до українських чи білоруських кордонів - поки офіційного підтвердження дослідники не знайшли.

"Це говорить про те, що щонайменше з деяких з'єднань Східного військового округу до кордонів з Україною перекидають значну частину особового складу, а не лише техніку – і що підрозділи, що перекидаються, можуть затриматися в Білорусі та/чи заході Росії порівняно тривалий термін", - йдеться у матеріалі розслідування.

Зазначимо, за оцінкою розвідки, можливе вторгнення РФ на Україну може статися у січні-лютому. Зараз Кремль стягує свої війська і техніку у трьох напрямках: на межі кордону України, Росії й Білорусі.

Нагадаємо, до Білорусі на спільні військові навчання почали прибувати підрозділи російської армії. Тим часом в соцмережах публікують нові супутникові знімки дислокації російських військ на кордонах з Україною поблизу селища Клімова, що у Брянській області.

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