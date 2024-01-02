"Ворог чекав на холоди": експерт спрогнозував, доки триватимуть масовані ракетні удари по Україні

Політолог та колишній інженер-конструктор КБ "Південне" Олександр Кочетков вважає, що удари по Україні продовжуватимуться, оскільки Росія накопичила ракет. На його думку, окупанти навмисно чекали на холоди, щоб почати свій терор.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Олександр Кочетков наголосив, що Росія від осені накопичувала ракети для ударів по Україні. Їх окупанти можуть виробляти від 200 до 300 на місяць, а "Шахедів" - до 500.

"Щоб завдати нам найбільшої шкоди, ворог чекав холодів. Не витримав і ударив завчасно. Є влучання, жертви і руйнування. Навіть над Києвом вдається збити не всі ракети. Зокрема, один-два "Кинджала" за атаку таки проходять, а ворог використовує максимально можливу для нього кількість одночасних пусків цих ракет — 12. Саме тому у столиці тільки завершили розбирання завалів з великою кількістю жертв, спричинених ще до Нового року", - вважає інженер-конструктор та політолог.

Також Кочетков зауважує, що насправді окупанти під час останніх атак нічого важливого не вразили ні у Києві, ні в інших регіонах України.

"Маємо очікувати ще одну, максимум три подібних комбінованих атаки у найближчі пару тижнів. Потім ворог змушений буде знов перейти до періоду накопичення ракет та безпілотників, і атаки стануть рідкішими. У лютому зазвичай холодно, на цей час можна прогнозувати ще один пік ворожої терористичної активності", - зауважив він.

Кочетков наголосив, що щоб краще відбивати ворожі атаки Україні треба домінувати в небі та залітати навіть на територію країни-агресора, проте це поки неможливо.

Ракетний удар 2 січня

2 січня РФ атакувала Україну безпілотниками Shahed-136/131 та різними типами ракет. Знищено 72 ракети різних типів та 35 дронів. Основним напрямком удару окупаційних військ стала столиця Київ.

Російська терористична армія у Києві вбила двох людей, майже 49 жителів столиці отримали поранення.

Також російські терористи запустили ракети по центру Харкова. Там через удари по житлових будинках загинула одна людина, ще 45 - поранено. Серед потерпілих є діти.

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