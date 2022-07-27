Успіху не мав.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

На Миколаївщині - проводив повітряну розвідку і позбавився летючого шпигуна «Елерон-3», а при спробі застосувати дрон-камікадзе типу “Лансет”, яким намагався атакувати радіолокаційну станцію, летючого агресора було знищено стрілецькою зброєю.

Чотири удара завдано ворожою авіацією по українських позиціях.

Ранком – двічі парою ударних Ка-52. Без наших втрат.

Опівдні трійка Ка-52 в районі Ольгіного, маючи намір атакувати українські підрозділи, нанесла ураження по своїх. За що на зворотному шляху була атакована засобами протиповітряної оборони російських військ. Таким чином, ворог черговим "жестом доброї волі" позбавив себе одного ударного Ка-52. Наших втрат не допущено.

Під час ракетної атаки парою ворожих Су-34 ракетами типу Х-31 в напрямок Баштанки, обидві ракети були знищені силами української протиповітряної оборони.

Надвечір важкою артилерією 152-го калібру було обстріляно Велику Костромку. Влучання по відкритих місцевостях. Без втрат.

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Нагадаємо, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко зробив чергову цинічну заяву, вигадавши, що, мовляв, Україна бойовими гелікоптерами "підпалює" свої поля для "жахливої картинки".

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