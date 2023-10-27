"Ворог дістався і до дітей": Федоров розповів про чергову хвилю паспортизації на ТОТ

На ТОТ люди виживають в умовах тотального терору.
Після 10 вересня, коли ворог провів фейкові вибори, розпочалася чергова хвиля паспортизації на окупованих територіях, але більш жорстка. Так, під час обшуків та ревізій ворог продовжує тиснути на людей в частині отримання російського паспорта.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Отримання будь-якого документа супроводжується шаленими чергами
За словами Федорова, сьогодні люди з обмеженими можливостями не можуть отримати ні милиці, ні крісла для інвалідів без російського паспорта та спеціальної довідки. Також ворог почав тиснути на дітей – з 6 років усіх забов'язують отримувати російське свідоцтво про народження. Щобільше, місцеві лікарі не приймають дітей, у яких немає вищезгаданих документів.
"Є черговий метод тиску на людей: якщо на автівці немає номерів РФ, їм забороняють пересуватися по окупованій території. Щоб отримати російські номери, треба спершу отримати російський паспорт, а потім вже пройти перереєстрацію", – зауважив Федоров.
Весь цей процес – йдеться про отримання будь-якого папірця чи то інформації – супроводжується шаленими чергами. Мер Мелітополя зазначає, що люди змушені займати їх з 5 ранку або навіть до комендантської години.
"Хочу наголосити, що сьогодні отримання російського паспорта - це точно не про зраду нашої держави, а про виживання у тимчасовій окупації з метою очікування на деокупацію мешканців та міст. Ми маємо всіляко підтримувати зв'язок з тими, хто залишається на та доносити до них правдиву інформацію, що про них точно ніхто не забув, і Україна точно повернеться", – запевняє Іван Федоров.
Нагадаємо, на окупованих територіях Херсонської області ворог продовжує здійснювати примусову паспортизацію. Так, людям відмовляють у наданні медичних послуг у разі відсутності документів РФ.
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